Nostalgische transfer in de maak: Manchester United zit met Cantona aan tafel

55 miljoen euro betaalde Manchester United deze winter aan Sporting om middenvelder Bruno Fernandes (25) naar Engeland te halen. Toch lijkt het erop dat hij niet de meest in het oog springende transfer van dit seizoen zal worden van United. De club zou namelijk bekijken of ze oude bekende Eric Cantona (53) in de werking van de club kunnen integreren.

Eric Cantona zou niet de eerste clublegende zijn die terugkeert naar Old Trafford. Ook Bryan Robson en Denis Irwin hebben nu een functie in de bestuurskamers van United. Ex-spits Ole Gunnar Solskjaer is er dan weer als hoofdtrainer aan de slag. Volgens de Britse kranten Daily Mail en Mirror zou voor de Fransman Cantona eerder een rol als ambassadeur weggelegd zijn.

Velen zullen Cantona herinneren als de dader van het ‘kung fu’-incident, waarbij hij een supporter van Crystal Palace aanviel, maar de Fransman was bovenal een begenadigd voetballer. Cantona was goed voor 82 doelpunten in zijn vijfjarige periode in Manchester. In die tijd werd hij ook 4 keer kampioen en won hij 2 keer de FA Cup. Dit seizoen mag Manchester United de titel wel al lang vergeten in de Premier League, die stil ligt tot minstens 1 mei. Het ongenaakbare Liverpool voert het klassement aan met 82 punten, Man U staat pas vijfde met 45 punten.