Dronken doodrijder van Charlotte (18) kent zijn straf: 5 jaar cel en 7 jaar rijverbod

Koekelare - De man die in september vorig jaar in dronken toestand het ongeval veroorzaakte waarbij Charlotte Gysel (18) uit Bovekerke om het leven kwam, is veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel, en zeven jaar rijverbod. De Oekraïner reed met zijn pick-up frontaal in op de wagen van de jonge vrouw.

Op 27 september 2019 volgde Charlotte Gysel met haar Fiat 500 de Koekelarestraat in Edewalle bij Kortemark. Even na 22.30 uur werd haar wagen frontaal aangereden door de pick-up van Andriy P. De man van Oekraïense komaf was aan het spookrijden en reed volgens een deskundige aan een snelheid van 110 à 125 per uur in een zone 50. “Een monstersnelheid”, sprak het Openbaar Ministerie tijdens de vorige zitting. Een bloedproef wees bovendien uit dat de man maar liefst 2,39 promille alcohol in het bloed had. Voor het achttienjarige meisje uit Bovekerke kon geen hulp meer baten.

“Moordwapen op de weg”

De beklaagde, die nog steeds in een rolstoel zit, probeerde zich tijdens het proces te excuseren. Dat maakte evenwel weinig indruk op de ouders van Charlotte. “Hij was een moordwapen op de weg”, spraken ze de rechtbank toe. Het Openbaar Ministerie vorderde een strenge straf en de Brugse politierechter ging daar ook op in. Hij veroordeelde de doodrijder tot vijf jaar cel, waarvan twee met uitstel, zeven jaar rijverbod en drie jaar alcoholslot.