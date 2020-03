Belgische directeur in Haïti besmet met coronavirus

Ook Haïti heeft zijn eerste twee bevestigde gevallen van coronabesmetting, zo heeft president Jovenel Moise donderdagavond aangekondigd. Een van hen is een Belg, zo bevestigt de FOD Buitenlandse Zaken aan onze redactie. Volgens lokale bronnen gaat het om de directeur van een plaatselijk weeshuis.

Haïti bleef lange tijd gevrijwaard van het coronavirus, maar sinds donderdag zijn er ook twee bevestigde gevallen, aldus president Moise, die donderdagavond meteen de noodtoestand in zijn land uitriep en een avondklok invoerde vanaf 20 uur ’s avonds.

Een van de twee besmette personen is een Belg, een directeur van een weeshuis in de stad Saint-Michel-de-l’Atalaye volgens het plaatselijke Rezo Nodwes. De man zou op 10 maart opnieuw in het land zijn aangekomen na een buitenlandtrip. Buitenlandse Zaken bevestigt het nieuws van de Belg, maar meer informatie is voorlopig niet bekend.

Ook het tweede geval gaat om iemand die onlangs uit het buitenland, meer bepaald de Verenigde Staten, is teruggekeerd naar de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince.