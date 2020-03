Coronacrisis schiet Lokeren te hulp: een maand extra om faillissement af te wenden, zowaar “hoopgevende signalen”

De coronacrisis heeft Lokeren een nieuwe levenslijn geboden. Normaal gezien stond de voetbalclub voor de loodzware taak voor volgende week maandag vijf miljoen euro te vinden om het faillissement af te wenden, maar het krijgt nu een maand extra de tijd, tot 20 april. Dat is het gevolg van de invloed die de crisis heeft op de werking van de rechtbank. Bovendien zegt bewindvoerder Kris Goeman dat de club door de stillegging van de competitie extra ruimte heeft gekregen om oplossingen te vinden. Hij heeft het over “hoopgevende signalen” uit de omgeving van de club. “Het beeld dat Lokeren dood en begraven is, klopt niet meer.”

Een week geleden leek Lokeren nog aan zijn testament te mogen beginnen. De voetbalclub, al langer met het water aan de lippen, zou komende maandag 23 maart voor de ondernemingsrechtbank moeten verschijnen. Het had amper tien dagen de tijd om vier à vijf miljoen euro bij elkaar te sprokkelen. “Anders zal de club naar alle waarschijnlijkheid failliet verklaard worden”, liet Kris Goeman, die aangesteld werd als bewindvoerder, toen optekenen.

Maar waar de coronacrisis de strop rond de nek van Lokeren alleen maar strakker leek aan te trekken - hoe kan je op dit moment investeerders vinden? - lijkt de pandemie de club net boven water te houden. “Corona heeft ook zijn invloed op de werking van de rechtbank. Er kan geen enkele zaak meer ingeleid worden tot 19 april. Daardoor is de zaak van komende maandag uitgesteld naar 20 april”, vertelt Goeman aan onze redactie. De Waaslanders hebben dus een maand extra om de nodige fondsen te vinden.

Komt er toch nog een oplossing?

Dat lijkt op zich niet meer dan uitstel van executie, maar de bewindvoerder laat verstaan dat de situatie van Lokeren er heel wat rooskleuriger uitziet dan een week geleden. Niet in het minst omdat de coronacrisis de club ook op andere vlakken goed uitkomt. “In principe had vandaag de Play-off 3-wedstrijd tegen Roeselare gespeeld moeten worden, met alle bekommernissen rond niet-betaalde spelers vandien. Maar de staking van het voetbalseizoen heeft voor extra ruimte gezorgd om oplossingen te vinden.”

Goeman ving ook positieve signalen op uit de omgeving van de club. “Louis De Vries, de groep rond Willy Carpentier en een collectief van supporters zijn in gesprek met (ex-eigenaar, nvdr) Roger Lambrecht, die één van de grootste schuldeisers is. Dat is hoopgevend: er zijn mensen die er volop tijd in steken om te bekijken hoe de club toch maar verder zou kunnen blijven bestaan. Vorige week was het beeld nog dat Lokeren dood en begraven was, maar dat is nu niet langer het geval.”

Mocht er alsnog een oplossing komen voor Lokeren, zou dat een heuse Houdini-ontsnapping zijn. De club kampt al maanden met financiële problemen. Nog voordat al het voetbal lamgelegd werd door de coronacrisis, gaven de spelers al aan niet meer te willen trainen omdat ze niet meer betaald werden.