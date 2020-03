De val van de zonnekoning: de turbulente (alleen)heerschappij van koekjesfabrikant Willy Van den Wijngaert bij KV Mechelen

Het is een markante pagina in het geschiedenisboek van KV Mechelen: de turbulente (alleen)heerschappij van koekjesfabrikant Willy Van den Wijngaert als voorzitter. In die vier gekke jaren werd hij met zijn wederhelft Rosy, papegaai Paco en de Senegalese tovenaar Bacar eerst verafgood en dan verguisd werd.