Coronavirus eist nu al 37 levens in ons land

Het aantal doden wegens het coronavirus in België is de voorbije 24 uur opgelopen tot 37. Het gaat om een stijging met 16. Dat heeft de FOD Volksgezondheid vrijdag bekendgemaakt. Er liggen nu 837 patiënten in het ziekenhuis, van wie 164 op de afdeling intensieve verzorging.

De voorbije 24 uur werden er in België 462 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. 302 daarvan komen uit Vlaanderen. Het totaal aantal besmettingen staat nu op 2.257. In de ziekenhuizen zijn in totaal 837 besmette patiënten opgenomen. Dat zijn er 203 bij in de voorbije 24 uur. 164 (+34) van hen liggen op de afdeling intensieve verzorging en 114 mensen (+26) worden beademd.

Sinds 13 maart hebben in totaal al 204 personen het ziekenhuis kunnen verlaten.

