Het Vlaanderen van 2050: vaarwel muur van flatgebouwen aan de kust, welkom park voor zeehonden

Een zomerdag in 2050. In Middelkerke-bad is de stijging van de zeespiegel vooralsnog minder voelbaar dan de bevolkingsaangroei. Met meer dan zeven miljoen zijn we inmiddels – nog meer Vlamingen die vanuit het volgebouwde binnenland naar zee afzakken. Die realiteit vergt een radicale aanpassing, en dat zagen twee visionairs in 2019 al aankomen.