Gezinnen dreigen kopje-onder te gaan door vloedgolf aan schoolwerk

“Er is geen tijd. Veel minder tijd nog dan toen we met de tijd nog deden wat we wilden.” In een open brief op Facebook roept mama Sophie Dejaegher (41) uit Zottegem leerkrachten én ouders op om het samen over een andere boeg te gooien. Ouders zien nu hoe een vloedgolf aan schoolopdrachten en online lessen hun gezinnen kopje-onder dreigen te doen gaan. “Tijd om op de rem te staan”, zegt ook onderwijspexpert Tim Surma.