Gent opent inzamelpunt voor mondmaskers

Gent - Mondmaskers, veiligheidsbrillen, schorten, handschoenen… Het Gentse stadsbestuur opent vandaag een inzamelpunt voor beschermingsmateriaal voor zorgverleners aan de Vliegtuiglaan.

De voorbije dagen werd duidelijk dat er een tekort is aan mondmaskers in de zorgsector. Het Gentse stadsbestuur opent nu een inzamelpunt voor beschermingsmateriaal voor dokters en andere professionele zorgverleners aan de Vliegtuiglaan. Ze doet dat samen met de Huisartsenvereniging, die eerder al aan de alarmbel trok over het tekort aan mondmaskers.

Bedrijven kunnen in het inzamelpunt mondmaskers, veiligheidsbrillen, schorten, handschoenen, alcoholgel en andere veiligheidsspullen leveren. Het inzamelpunt opent in een magazijn aan de Vliegtuiglaan 5, met ingang langs de Zuiddokweg, en is geopend van maandag tot vrijdag van 8 tot 16 uur. De Huisartsenvereniging zorgt ervoor dat het materiaal bij de juiste organisaties terechtkomt. Ook vijf lokale dienstencentra doen intussen dienst als inzamelpunt voor zelfgemaakte mondmaskers.

De Stad neemt nog een rist andere maatregelen: