Vlaamse getuigt vanuit door coronavirus geteisterd Madrid: “De hond buitenlaten mag maximaal twee minuten”

De Vlaamse Nel Vandekerckhove woont in de Spaanse hoofdstad Madrid. Die stad wordt geteisterd door het coronavirus. Volgens de krant El País sterft er in de stad om het kwartier een persoon aan Covid-19. Het dagelijks leven ligt er volledig stil. Nel, die al meer dan een week thuis binnen zit, toont ons hoe het leven is in de Spaanse quarantaine: “Ik heb geen corona-buddy om te gaan joggen, want dat mag hier niet.”