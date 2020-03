Zanger Henri Spider uit Vollezele vertrok voor zijn single ‘Blijf in uw kot’ van de oproep van minister Maggie De Block. “Er is vandaag nood aan wat humor”, vindt hij.

“Blijf in uw kot. Ze maken ons hier zot. Ja, stapelzot. We zitten geblokkeerd. We zijn verbouwereerd. We mogen niet meer naar ons stamcafé. Ik voel mij ambetant, want ook het restaurant en ...