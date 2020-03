Brusselse brandweerlui moeten hun baard scheren voor coronavirus

Brussel - De pompiers in Brussel moeten hun baard afscheren. Dat staat in een interne nota over de coronamaatregelen waarover La Capitale bericht. Reden is dat een mondmasker beter past op een geschoren kin dan op een onderkaak met baard.

“En als het masker beter past, garandeert het ook een betere bescherming. Een snor mogen ze behouden, die verdwijnt toch helemaal onder het masker”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

De brandweerlui die in contact komen met slachtoffers, zijn vanaf nu ook verplicht om een mondmasker en een witte veiligheidsoveral te dragen. Tot nu moest dat alleen in verdachte gevallen. Tot slot wordt het hen ten strengste verboden om hun werkuniform mee naar huis te nemen, zo staat nog in de nota.