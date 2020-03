Al één op de vijf Brusselse agenten afwezig, en dat aantal blijft toenemen

Brussel / Asse / Opwijk / Wemmel / Merchtem -

Het aantal afwezigen in de politiekorpsen in onze regio stijgt met de dag. Vooral in Brussel is bijna één op de vijf agenten al afwezig. Hoewel de zones wel nog een normale werking kunnen garanderen, is het vooral hopen dat de situatie niet erger wordt.