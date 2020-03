Tramterrorist van Utrecht krijgt levenslang

Gökmen Tanis, die vorig jaar op een tram in Utrecht vier mensen heeft doodgeschoten en anderen heeft verwond, is vrijdagmiddag veroordeeld tot levenslang. De man heeft zich gedurende zijn proces zo hard misdragen dat hij uit de rechtzaal werd verwijderd. De familie reageerde opgelucht op de veroordeling.

Vier doden heeft ‘tramterrorist’ Gökmen Tanis (38) in maart vorig jaar gemaakt, toen hij het vuur opende in een tram in Utrecht. Maar veel berouw heeft hij nooit getoond op zijn proces. Hij lachtte met slachtoffers en nabestaanden, stak zijn middelvinger op in de rechtzaal en spuwde meer dan eens naar de rechter.

Op maandagochtend 18 maart 2019 zat Tanis, die pas enkele dagen eerder de gevangenis had verlaten, op de tram aan het 24 Oktoberplein in Utrecht. Plots stond hij recht en begon willekeurig mensen neer te schieten. Terwijl hij het gangpad op en af liep, richtte hij zijn wapens op passagiers. Ook buiten de tram ging de schietpartij door, zo bleek uit een reconstructie die in de rechtszaal werd vertoond.

Vier slachtoffers vonden de dood, zeven raakten zwaargewond. De schietpartij gebeurde drie dagen na de extreemrechtse aanval op een moskee in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. Zelf zegt Tanis dat hij een aanslag pleegde vanuit zijn geloof.

Opgelucht

Slachtoffers en nabestaanden van de aanslag in en bij de tram in Utrecht reageerden vrijdag opgelucht na het aanhoren van het vonnis. Levenslang is wat ze wilden, zeiden advocaten. “Iedereen is blij maar houdt ook zijn hart vast. Want wat als de raadsman van T. in hoger beroep gaat?” zei advocaat Wendy van Egmond. Zij woonde het vonnis bij namens de nabestaanden van een van de vier doden die vielen bij de aanslag. Advocaat Sébas Diekstra staat de vader van de doodgeschoten Roos Verschuur bij. Zijn cliënt is “heel opgelucht” door de uitspraak. “Een levenslange gevangenisstraf was ook de enige passende straf in deze zaak en bij een verdachte zoals deze.”

