‘Plezierpoppen’ uit gesloten poppenbordeel verkocht: “Vraag was groter dan het aanbod”

De rondborstige Camila, de zwarte Kyara, Tina, Mirella en hun andere vriendinnen. Alle occasiepoppen van het vorige maand gesloten sekspoppenbordeel in Meise (Vlaams-Brabant) zijn verkocht. Maar voor wie te laat was, heeft de uitbater een oplossing gezocht. Hij kocht nog enkele vrouwen aan … én een man. Splinternieuw en nog in de verpakking. “Ik ben ervan geschrokken hoeveel kandidaat-kopers zich gemeld hebben.”

“De goesting was over”, zei Fabrice Jacobs ons begin februari. Twee jaar nadat hij het eerste sekspoppenbordeel in ons land had geopend in het Vlaams-Brabantse Meise, sloot hij zijn zaak. Altijd thuis ...