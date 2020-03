Leven in quarantaine? Voor de familie van Leo (9) is het al veel langer dagelijkse kost

Sociaal isolement, het dragen van mondmaskers, geen lichamelijk contact, … Sinds de halve lockdown in België worden we er allemaal mee geconfronteerd en dat tot minstens 3 april. Maar voor de familie van Leo (9) uit Verviers is het al véél langer dagelijkse kost. “Wij leven al 15 maanden in quarantaine”, zegt zijn moeder aan La Meuse.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wond er geen doekjes om: blijf in uw kot en hou afstand van elkaar. Daarop besliste de regering in volle coronacrisis om ook het sociaal leven stil te leggen, om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan. En dat is voor sommige Belgen slikken. “Toch vraag ik om alle maatregelen zo goed mogelijk op te volgen”, zegt de mama van Leo.

In 2017 werd bij haar zoon leukemie vastgesteld. Twee jaar lang kreeg het jongetje chemo en de symptomen namen langzaam af. “Maar helemaal genezen is hij niet. Een griep of het coronavirus kan hem fataal worden. Blijf binnen, er zijn ergere dingen dan drie weken thuis te moeten blijven. Ik smeek jullie om de richtlijnen van de regering te volgen en hier niet licht mee om te springen.”

Met haar oproep hoopt de mama alvast dat sceptici het coronavirus niet langer bagatelliseren.