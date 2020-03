Pakkend beeld: ambulancier kan in supermarkt enkel nog kiezen uit... lege rekken

Een ambulancier die na een lange shift nog even boodschappen wilde doen, werd in de Britse supermarkt Sainsbury’s voor een voldongen feit gezet. Hamsteraars hadden de winkel geplunderd en lieten niets meer over. Ondertussen vraagt ook de Britse premier Boris Johnson om te stoppen met hamsteren: “Ik begrijp dat jullie boodschappen willen doen maar wees redelijk. Er zijn nog mensen die basisproducten nodig hebben.”