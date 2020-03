In de Westhoek worden nog elk jaar tientallen skeletten van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Per toeval ontdekt. Veelal door een aannemer. Omdat hij een put graaft voor de aanleg van een woonwijk, industrieterrein of riolering, en daarbij onverwacht stuit op een voorhoofd of schoentip. De soldaten ónder Vlaamse velden: al meer dan honderd jaar overleden, nu eindelijk begraven. “De laatste eer die we hen kunnen bewijzen, is hen een echt graf bezorgen.”