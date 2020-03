Telenet overspoeld door mensen die Play Sports opzeggen, telecomoperator biedt gratis maand aan

Telenet wordt overspoeld door mensen die betaalzender Play Sports willen opzeggen. De sportzender kost 24,95 euro per maand voor klanten die al een telefoon- of internetabonnement bij de telecomoperator hebben, maar kan door de coronacrisis voorlopig geen live sport meer aanbieden. Klanten die om compensatie vragen, krijgen één gratis maand Play Sports aangeboden.

Wie vandaag zijn abonnement op betaalzender Play Sports probeert op te zeggen, is er waarschijnlijk al mee geconfronteerd: makkelijk gaat dat niet. Op de website van Telenet krijgen klanten die de dienst willen stopzetten, een foutmelding. “Je aanvraag kan niet automatisch verwerkt worden.”

De telecomoperator heeft door de coronacrisis ook al zijn verkooppunten moeten sluiten, waardoor alle aanpassingen aan abonnementen via de telefonische klantendienst moeten gebeuren. Alleen is het geduld oefenen door de vele klanten met een gelijkaardige vraag. “Door drukte kan het langer duren vooraleer we u kunnen helpen”, klinkt het door de telefoon.

Klanten die om compensatie vragen, krijgen een maand gratis Play Sports aangeboden. “Je moet niet betalen voor wat er niet is.” Officieel is daar echter (nog) niets over gecommuniceerd. Bij Telenet is voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar.