Finland voor derde keer op een rij gelukkigste land ter wereld, België pas op twintigste plaats

Finland is voor de derde opeenvolgende keer uitgeroepen tot het gelukkigste land ter wereld. Dit meldt een VN-rapport dat vrijdag is gepubliceerd. België staat pas op de twintigste plaats, twee plaatsen lager dan vorig jaar.

Volgens het jaarlijkse “World Happiness Report” is Finland het gelukkigste land ter wereld, voor Denemarken en Zwitserland. Nederland staat op plaats zes.

De resultaten verrassen in het buitenland, dat Finland beschouwt als een land met donkere winters bevolkt door stille en suïcidale mensen. De Finse bevolking geniet echter van een uitzonderlijke levenskwaliteit, een hoog veiligheidsniveau en enkele van de beste openbare diensten ter wereld. Het ongelijkheidspercentage behoort ook tot de laagste van de OESO-landen.

Op de voorlaatste en laatste plaats bevinden zich Zuid-Soedan en Afghanistan, twee landen waar al jaren oorlog woedt.

Om de lijst op te stellen worden mensen uit 156 verschillende landen gevraagd een reeks vragen te beantwoorden. Deze gaan over de perceptie van hun kwaliteit van leven. Er wordt hierbij rekening gehouden met het bruto binnenlands product, de sociale bijstand, individuele vrijheid en het niveau van corruptie.

Het rapport over 2020 is gebaseerd op gegevens die zijn verzameld in 2018 en 2019 en houdt dan ook geen rekening met de uitzonderlijke maatregelen die verschillende landen hebben genomen om de pandemie van het nieuwe coronavirus in te dammen.