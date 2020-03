China excuseert zich bij familie van dokter die waarschuwde voor corona

Dokter Li Wenliang waarschuwde als eerste voor het coronavirus. Hij werd opgepakt en stierf later aan de ziekte. Foto: AFP

China heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden van dokter Li Wenliang (34). Hij was begin december een van de eersten die waarschuwde voor het coronavirus. De oogarts werd prompt opgepakt wegens “het verspreiden van valse geruchten”. Hij stierf een maand later aan Covid-19.

Volgens de Chinese krant People’s Daily, een spreekbuis van het regime in Peking, kwamen de verontschuldigingen er nadat uit onderzoek is gebleken dat de lokale overheid in de stad Wuhan dokter Li ten onrechte heeft vervolgd en dat de politie daar fouten heeft gemaakt. Twee politieagenten zouden daarvoor een sanctie krijgen.

Foto: REUTERS

Eind december stuurde de 34-jarige oogarts een bericht naar een groep dokters: “Er zijn zeven gevallen van SARS bevestigd op de markt in Wuhan.” Later stuurde hij nog “het is een coronavirusinfectie. Het type virus wordt nog bepaald. Zeg tegen je families dat ze voorzichtig zijn.” En: “Ik weet niet waarom de overheid daarover zwijgt.”

Vier dagen later, op 3 januari, moest Wenliang naar de lokale politie om zich te verantwoorden voor berichten die hij had gestuurd. Die zouden valse informatie bevat hebben, de oogarts werd berispt. Hij moest schuld bekennen door een document te ondertekenen, en mocht daarna weer aan het werk. De lokale overheid had namelijk een andere officiële boodschap: dat het virus “geïsoleerd en niet zo ernstig was”. Die berisping wordt nu ingetrokken.

Li ging door met het behandelen van zieken en is begin dit jaar gestorven aan de ziekte.

Op sociale media leidde de berisping van de dokter tot een zelden geziene woede bij de Chinezen. Ze verweten de overheid verweten niets te doen tegen het virus, maar wel tegen dokters die waarschuwingen uitstuurden. Het gerecht heeft postuum de berisping tegen Li ingetrokken en zijn formele excuses aangeboden aan de familie van de dokter.

