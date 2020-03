Na tien jaar stopt expresswagon aan station, vroeger dan gepland: “Ik kan mijn klanten alleen een virtuele knuffel geven”

Opwijk -

Ingrid Verdoodt (52) stopt haar broodjeszaak, koffiebar en bistro De Expresswagon aan het station. Niet omdat ze het beu was of omdat de zaken kelderden, eerder omdat het te druk werd. Door de uitbraak van de coronavirus moest ze haar deuren zelfs eerder sluiten. “Maar als ik geen opvolger had gevonden, dan was ik er nog een tijdje mee doorgegaan.”