Waarom de torenhoge tv-rechten een financieel drama kunnen worden voor de Engelse clubs

Als er dit seizoen niet meer wordt gespeeld in de Premier League, dreigt een financiële ramp voor de clubs. Liefst 840 miljoen euro aan tv-gelden moet in dat geval worden terugbetaald. Het is meteen de reden waarom clubleiders koste wat het kost het seizoen willen afwerken.

Voor de bestuursleden van de twintig Britse topclubs werd het een ontnuchterende crisisvergadering - via video uiteraard - met de top van de Premier League, zo onthult voetbalwebsite The Athletic. Molensteen rond hun nek zijn de torenhoge tv-gelden waar ze normaal gezien zo enthousiast van worden. Mediabedrijf Sky, een van de grootste binnenlandse rechtenhouders, zet druk om die terug te laten betalen als het seizoen niet kan worden afgewerkt wegens het coronavirus. Dat zou immers contractbreuk van de clubs betekenen.

De Premier League-clubs krijgen in twee schijven de tv-gelden uitbetaald: een in augustus en een in februari. Als er dit seizoen niet meer zou worden gespeeld, moeten ze een aanzienlijk deel van de tweede schijf terugbetalen. Het gaat om liefst 840 miljoen euro.

Zoek dus niet verder naar een reden waarom de bestuursleden van alle clubs zo graag de competitie willen hervatten. De spelerslonen zijn dermate hoog, net dankzij de inkomsten van uitzendrechten, dat ze niet zonder de tv-gelden kunnen. Hier en daar valt al te horen dat ander personeel de dupe zal worden en op straat zal komen te staan. Liverpool en Manchester United hebben zich geëngageerd om alle medewerkers te blijven betalen, ook al betekent dat een verlies van ruim 1 miljoen euro.

Negen speeldagen

Bijkomend probleem is dat er ook werd beslist om de competitie niet voor 1 mei te hervatten. In de bestuurskamers hopen ze voor half mei weer wedstrijden te kunnen organiseren. Achter gesloten deuren, met hermetisch afgesloten trainingscomplexen, desnoods “met spelers in beschermende pakken”, om het met een boutade te zeggen.

Een seizoen in de Premier League moet normaal gezien ook voor 1 juni eindigen, maar die datum is voor deze jaargang al verschoven. Volgens sommige clubleiders zal er zelfs in juli nog moeten worden gespeeld, want er staan nog negen speeldagen op het programma. Daarenboven zijn ze in de FA Cup nog maar aan de kwartfinales toe. In de Champions en de Europa League moeten zelfs nog achtste finales worden afgewerkt. In het slechtste geval moet Manchester City nog negentien wedstrijden spelen dit seizoen. Wanneer moeten die ingepland worden?

Nieuwe sponsors

Het uitstellen van het EK heeft dan wel ruimte vrijgemaakt op de kalender, toch zijn er enkele gegronde argumenten om op 30 juni klaar te zijn. Dat is namelijk de dag waarop contracten van sommige spelers aflopen. Er wordt nu al gepraat over uitzonderingen, maar dat dreigt een enorme administratieve rompslomp te worden. Op 1 juli verwelkomen clubs vaak ook nieuwe sponsors en shirtleveranciers. Moeten ze dan nog wedstrijden spelen met hun oude shirts, waarvoor de contracten zijn afgelopen? Spelen in juli kan ook een zware impact hebben op het volgende seizoen, waarvoor de voorbereidingstijd dan miniem wordt.

Naast al die beslommeringen is nog niet gedacht aan wat de spelers eigenlijk willen. Velen van hen zullen niet bereid zijn gezondheidsrisico’s te lopen en toch te spelen, zelfs al dreigt een financiële ramp voor hun bazen.

Wat met België?

Belangrijke vraag bij dit alles: kampen de Belgische clubs niet met hetzelfde probleem? Neen, want zij zullen de laatste schijf van de tv-gelden sowieso ontvangen, ook als er niet meer wordt gespeeld. Het gaat voor dit seizoen nog om een bedrag van zowat 20 miljoen euro. De Pro League heeft zich hiervoor laten verzekeren.