Hoe alleenstaande ouders de ‘lockdown light’ beleven: “Ik zet mijn kinderen als eerste af op school en haal ze als laatste op”

Het is voor kinderen niet altijd even makkelijk nu ze het best binnenshuis blijven of de meeste van hun vriendjes moeten missen op school, maar voor hun ouders is de verplichte isolatie ook allesbehalve makkelijk. Alleenstaande ouders vechten niet alleen tegen de eenzaamheid, ze moeten ook manieren bedenken om hun kroost bezig te houden en zich bekommeren om opvang als ze zelf niet kunnen thuisblijven. Het Nieuwsblad wilde weten hoe die alleenstaande mama’s en papa’s de ‘lockdown light’ die van kracht is, ervaren en strikte vier ouders voor een Skype-gesprek.