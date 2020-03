Tien miljard om economie te redden: dit betekent het voor jou en je werk

Een pakket van 8 à 10 miljard euro. Daarmee wil de federale regering voorlopig de negatieve gevolgen van de coronacrisis temperen. Voor werknemers, maar ook voor bedrijven en zelfstandigen. “We willen niet alleen voor de gezondheid van de mensen zorgen, maar ook vermijden dat de economie te veel schade ondervindt”, aldus premier Wilmès.

Het is geen pakket van honderden miljarden zoals in de VS, Duitsland, Frankrijk of Spanje. Voorlopig trekt de regering-Wilmès II – na de vertrouwensstemming van donderdag in de Kamer is het een volwaardige regering – een budget uit dat volgens begrotingsminister David Clarinval (MR) tussen de 8 en de 10 miljard bedraagt. Voorlopig, want hoe langer de crisis duurt, hoe hoger de factuur oploopt. De maatregelen voor de tijdelijke werkloosheid en die voor de zelfstandigen nemen de grootste hap uit het budget. Samen zijn ze goed voor 3 miljard euro. Per maand.

Wat volgt is een overzicht van alle beslissingen die de federale regering vrijdag aankondigde:

Particulieren

•Tijdelijke werkloosheid

Ondertussen zijn ze al met 671.000: het aantal werkenden dat nu al of straks tijdelijk of technisch werkloos is. Federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) verwacht dat er de volgende dagen nog veel kunnen bijkomen. Ze schat dat het er uiteindelijk 800.000 à 1 miljoen zullen zijn.

Minister Nathalie Muylle verwacht 800.000 à 1 miljoen tijdelijk werklozen door de coronacrisis. Foto: ISOPIX

Nu ze door de coronacrisis vaak gedwongen de deuren moeten sluiten, maken bedrijven massaal gebruik van het systeem, waarbij werknemers en bedienden tijdelijk door de overheid worden betaald, via een uitkering die ongeveer 70 procent van het loon bedraagt. Omdat de RVA wordt overstelpt door aanvragen, besliste de regering om de procedure fors te vereenvoudigen. Weg met het onderscheid dat normaal gezien wordt gemaakt tussen tijdelijke werkloosheid om economische redenen en tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Voortaan geldt enkel nog een coronaprocedure, met één aanvraag voor arbeiders en bedienden die automatisch en dus veel sneller zal verlopen. Ook wie moet thuisblijven omdat iemand uit het gezin getroffen is door het virus zal straks overigens tijdelijk werkloos kunnen zijn en een uitkering genieten.

Om ervoor te zorgen dat de koopkracht van de tijdelijk werklozen niet te veel achteruitgaat, besliste de federale regering ook om naast de bestaande uitkering nog eens een 150 euro per maand extra te geven. Het gaat om 5,63 euro extra per dag.

•Belastingen later betalen

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) kondigde het gisteren al aan en de regering bekrachtigde het vrijdag: wie het door de crisis moeilijk heeft om zijn belastingen te betalen, krijgt twee maanden uitstel. De personenbelasting mag dus wat later worden betaald.

•Uitstel voor hypothecaire lening

Het staat allemaal niet in steen gebeiteld, maar de banken kondigden aan dat ze aan tafel willen gaan zitten met particulieren die het wegens tijdelijke werkloosheid of ontslag financieel moeilijk hebben om hun hypothecaire lening af te betalen. Dat bedrag schommelt voor velen tussen de 30 en de 50 procent van hun loon en als dat voor een stuk of zelfs volledig wegvalt, kan dat voor serieuze problemen zorgen. Vandaar dat de banken willen bekijken wat ze kunnen doen om eventueel uitstel van betaling te verlenen.

De regering-Wilmès II, na de vertrouwensstemming van donderdag in de Kamer een volwaardige regering. Foto: Photo News

•Reis kan later worden geboekt

Wie al een pakketreis heeft geboekt en betaald, krijgt die niet terugbetaald, maar kan wel rekenen op een reischeque die een jaar geldig is en waarmee binnen het jaar dan een andere reis kan worden vastgelegd. Indien de crisis langer dan een jaar duurt, zal die termijn worden verlengd.

Dat terugbetalen niet kan, is volgens minister Muylle vooral een tegemoetkoming aan een sector die het nu al moeilijk had, onder meer door het faillissement van Thomas Cook van enkele maanden geleden. Muylle hoopt ook dat Europa de regeling niet zal tegenhouden. Daarvoor zijn ondertussen al de nodige contacten gelegd, klinkt het.

•Concerttickets

Wie tickets heeft voor concerten of andere evenementen, wacht het best nog even. Indien het evenement later op het jaar op een andere dag toch nog kan doorgaan, blijft het ticket gewoon geldig voor die dag. Indien het definitief afgelast is, worden de tickets wel terugbetaald. Ook dat is een maatregel om de cultuur- en evenementensector zuurstof te geven, benadrukte Muylle.

Vlaams minister-president en cultuurminister Jan Jambon (N-VA) zat vrijdag overigens met de cultuursector samen om de schade op te meten en te bekijken of er eventueel nog extra maatregelen kunnen worden genomen.

De regering wil ook lege rekken in de winkels vermijden. Foto: Patrick De Roo

•Warenhuizen langer open?

Wie in de zorgsector werkt, klopt momenteel lange dagen en slaagt er dus niet altijd in om tijdig in de winkel te geraken om eten in te slaan. Of wordt geconfronteerd met lege rekken. Daarom bekijkt minister Muylle samen met de sector of de openingsuren niet kunnen worden aangepast.

Een ander probleem is de overvolle stocks in de distributiecentra tijdig in de winkelrekken te krijgen. Muylle denkt eraan om daarvoor tijdelijk werklozen, jobstudenten of flexijobbers in te zetten. Maar of dat juridisch allemaal zo makkelijk kan, wordt ook samen met de sector en de vakbonden bestudeerd.

Bedrijven en zelfstandigen

•Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Tijdelijke werkloosheid geldt niet voor zelfstandigen, maar zij kunnen wel een beroep doen op een zogenoemde overbruggingsrecht. De bevoegde Kamercommissie Sociale Zaken keurde deze week al een wetsvoorstel goed dat alle zelfstandigen die hun winkel (moeten) sluiten, recht hebben op een vervangingsinkomen van 1.291,69 euro (indien geen kinderlast) of 1.614,10 euro (mét kinderlast) per maand vanaf 7 opeenvolgende sluitingsdagen.

•Sociale bijdragen en belastingen later betalen

Bedrijven en zelfstandigen die door de coronacrisis in de problemen komen, kunnen tijdelijk op steun van de overheid rekenen. Het gaat vooral om uitstel van betaling van een hele reeks dingen. Btw, bedrijfsvoorheffing en vennootschapsbelasting mogen twee maanden later dan normaal worden betaald, net zoals de personenbelasting voor particulieren. De sociale bijdragen, die per trimester worden betaald, moeten uiterlijk pas tegen 15 december worden opgehoest. Dat geeft bedrijven en zelfstandigen meer ademruimte.

•Hulp voor bedrijven met leningen?

Misschien nog belangrijker voor bedrijven is dat ze hulp krijgen voor de leningen die ze hebben lopen. Bij de banken komen daarover naar verluidt veel vragen binnen. De Nationale Bank (NBB), de banken en minister De Croo onderhandelen momenteel over een garantieregeling, maar een deal is er nog altijd niet. Bedoeling is dat bedrijven die door de crisis tijdelijk hun leningen niet kunnen betalen op die garantie kunnen rekenen en zo niet overkop gaan. Maar voor hoeveel de NBB en voor hoeveel de banken willen opdraaien, dat is nog voer voor discussie.

Minister van Financiën Alexander De Croo wil bedrijven te hulp schieten die voor de coronacrisis gezond waren. Foto: Photo News

Het moet volgens De Croo ook gaan over bedrijven die voor de coronacrisis nog gezond waren. Het is dus niet de bedoeling om ook bedrijven te hulp te schieten die het ook voordien al niet goed deden. Zeker is wel dat de banken moeten bijdragen, benadrukte De Croo. “Wij hebben 10 jaar geleden de banken gered. Nu moeten zij ons helpen”, luidde het. De Croo wil dat de banken daarvoor nu de buffers gebruiken die ze sinds de bankencrisis moeten aanleggen. Die zijn net bedoeld voor periodes van economische crisis, zei hij.

•Overheid zal bedrijven sneller betalen

Bedrijven die opdrachten uitvoeren voor de overheid, zullen sneller hun geld zien, verzekert de regering. En wie door de crisis geen of niet tijdig werken kan uitvoeren, zal daarvoor ook geen boetes krijgen.

•Regering-Wilmès belast de Vlaamse premies niet

De Vlaamse regering voorziet voor ondernemingen die vestigingen moeten sluiten een hinderpremie van 4.000 euro. Premier Sophie Wilmès engageerde zich nu om daar geen belastingen op te heffen.

•Seizoensarbeiders langer in het land

De land- en tuinbouwsector werkt vaak met seizoensarbeiders uit Polen en Bulgarije die een tijdje in het land verblijven en dan weer terugkeren. De periode van 65 dagen dat ze hier zijn, loopt echter bijna af en dat middenin het drukke lenteseizoen. Daarom gaat de regering de periode van 65 dagen nu verdubbelen tot 130 dagen.

* Over een steunpakket voor bedrijven en sectoren in moeilijkheden is er nog geen witte rook.

