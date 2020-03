Grenzen worden afgesloten voor niet-essentiële verplaatsingen: “Er was te veel onaanvaardbaar grensverkeer”

Er was te veel niet-aanvaardbaar grensverkeer richting ons land, dus mogen alleen nog mensen het land in en uit die daar essentiële en professionele redenen over hebben. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) meegedeeld op een persconferentie. Overtreders riskeren een boete en een gevangenisstraf.

“Het kernkabinet heeft beslist om vanaf vandaag 15 uur inreis- en uitreiscontroles uit te voeren op niet-essentiële verplaatsingen”, zei De Crem vrijdagnamiddag. “In het bijzonder worden toeristische verplaatsingen naar België verboden en zullen grenscontroles uitgevoerd worden. Overtredingen zullen streng gesanctioneerd worden. Elke verplaatsing naar tweede verblijven op Belgisch grondgebied zijn eveneens verboden. De lokale politie zal toezien op de uitvoering ervan.”

Concreet betekent het dat mensen de Belgische grens niet meer zullen kunnen oversteken, behalve als ze daar essentiële of professionele redenen voor hebben. “Als ze die niet hebben, worden ze teruggestuurd. Er was te veel niet-aanvaardbaar grensverkeer en daar moesten we tegen optreden. Voor de Belgen die nog in het buitenland verblijven is er een richtlijn van kracht die toelaat dat mensen altijd kunnen terugkomen naar hun land van herkomst. Het transport van en naar België is trouwens niet inbegrepen in de maatregel. Het transport van goederen kan gewoon voortgaan.”

De aanleiding voor de maatregel is dat er plots veel toeristische verplaatsingen vastgesteld werden richting de Belgische kust. “De gouverneurs hadden gemeld dat er veel toeristen kwamen naar de Belgische kust”, zei Bart Raeymaekers, directeur-generaal van het Crisiscentrum, op de persconferentie. “Samenscholingen zijn nu niet aan de orde, en als er nog een toevloed komt van het buitenland moet het helemaal vermeden worden. Daar hebben we dan ook ingegrepen. We hebben deze maatregelen in het leven geroepen om nog ingrijpendere te voorkomen. De maatregelen worden trouwens zeer goed opgevolgd tot nu toe. De bedoeling is om de grenzen niet af te sluiten en toezicht te houden op dat alleen essentiële verplaatsingen gebeuren en dat opgetreden wordt tegen andere verplaatsingen.”

De boete voor overtreders kan gaan tot 4.000 euro en de mogelijke gevangenisstraf kan gaan tot 4 maanden, klinkt het bij de politie. “Dat wordt met gezond verstand toegepast. De nadruk van de politie lag op het verbod op samenscholingen, en daar hebben we gemerkt dat er toch een blijvend probleem is van hangjongeren. Nu gaan we de nadruk leggen op het verbod om naar een tweede residentie te gaan, zeker als het goede weer eraan komt. Mensen die een attest van hun werkgever kunnen voorleggen, zullen het land wel nog in en uit mogen.”