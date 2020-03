Dit doet Jan Vertonghen in quarantaine: zijn haar laten knippen door de kinderen en … naar FC De Kampioenen kijken

Ook Rode Duivels moeten hun tijd zien te doden in deze coronatijden. Kat Kerkhofs vroeg Jan Vertonghen waarmee hij en zijn gezin zich zoal bezighouden in afzondering.

Vertonghen laat bij VIER aan Kat Kerkhofs weten dat zijn zoon en dochter zijn haar gaan knippen. Een risico. De Rode Duivel wil het dan ook van het resultaat laten afhangen of hij een foto de wereld in zal sturen. Ook prinsessenfeestjes met dochter Vertonghen staan op het programma: “Het is echt een meisje meisje.”

De kinderen leren kaarten is eveneens een optie. Vertonghen doodt op die manier wel vaker de tijd bij de Rode Duivels. Welke ploegmaats mogen meespelen? “Thorgan Hazard, Dries Mertens en Hans Vanaken. Yannick Carrasco heeft een te moeilijk karakter om in huis te hebben.”

Niet geheel verrassend raadt Vertonghen ook enkele afleveringen van FC De Kampioenen aan. Hij outte zich al eerder als grote fan en kreeg zelfs een gastrolletje in een film. “Voor de rest heb ik Over Water en Chernobyl graag gezien. Meestal kijken we eerst naar een zware serie en dan naar iets lichters, zoals Expeditie Robinson of Love Island.”

Na het weekend begint de verdediger aan zijn individuele trainingsprogramma. Hij zal dat vooral op de fietstrainer afwerken. “Mijn huis is niet supergroot, dus ik zal creatief moeten zijn door de trap op te lopen.”

En dan komt ook nog de vraag of Vertonghen zijn carrière wil afsluiten in België. “Als ik voor Club Brugge kies, doet Vincent Kompany mij dood. Als ik voor Anderlecht kies, doet mijn vrouw me dood.”