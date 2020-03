Tot 5 jaar cel voor mislukte ramkraak op Aldi-filiaal waarbij inbreker stierf onder ingestorte gevel

Zes mannen van Roemeense nationaliteit zijn in de Leuvense strafrechtbank veroordeeld voor hun betrokkenheid bij onder andere een mislukte ramkraak op het Aldi-filiaal in Haasrode (Oud-Heverlee) ruim twee jaar geleden. Bij de inbraak kwam een bendelid om toen de gevel van het warenhuis instortte.

Ion Dimitru D., een Roemeen, had in het najaar van 2017 grootse plannen. Met enkele landgenoten wilde hij een reeks diefstallen plegen in Nederland en België. Voor de opvang van de bende zorgde een ...