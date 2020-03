IN BEELD. De Stasi fotografeerde álles, ook soms per ongeluk zichzelf

1,75 miljoen foto’s van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi zijn bewaard gebleven. De medewerkers fotografeerden werkelijk álles op zoek naar dissidenten en Westerse complotten. Een fotoboek met een greep uit die archieven werpt een nieuw licht op de paranoia die er heerste. Iemand een tas geven en een sneeuwbal maken? Dat werd gefotografeerd. Net als een voetbal die over de Muur werd getrapt. Of een woekerend gazon. In alles zag men signalen van verraders.