Dewaele tekent bij KV Kortrijk, Jonckheere in het vizier

KV Kortrijk heeft de eerste ‘zomer’tranfser binnen. De 24-jarige rechtsachter Gilles Dewaele komt over van Westerlo en tekent een contract tot 2023 bij Kortrijk.

“Toen de interesse van Kortrijk concreet werd, heb ik geen seconde getwijfeld. Lukas Van Eenoo adviseerde me dat het een mooie club is”, aldus Dewaele. De West-Vlaming moet op termijn Golubovic bedreigen voor de rechtsachter. Dat was de voorbije drie jaar de probleempositie. Kortrijk maakt al werk van volgend seizoen want het heeft ook Michiel Jonckheere in het vizier. De 30-jarige middenvelder is einde contract bij Oostende en er waren al gesprekken met Kortrijk. De West-Vlamingen zullen ook een knoop moeten doorhakken over de keepers. Bruzzese is einde contract en er waren nog geen gesprekken over een verlenging. Jakubech wordt gehuurd van Lille met aankoopoptie, een verlengd verblijf is dus niet uitgesloten.