Ilka Dhondt en Amber Quinze vertrokken in september vorig jaar op wereldreis. Woensdag moesten ze halsoverkop Ethiopië verlaten, vooraleer dat land in lockdown ging. De boosdoener? Corona natuurlijk.

“Dinsdag kwamen we na een trip door Danakil Depression terug in de Ethiopische bewoonde wereld. We hadden enkele dagen geen internet of bereik gehad en toen we in de buurt van een mast kwamen, ontploften ...