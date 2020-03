Geen voetbal? Zo houden Belgische eersteklassers hun fans toch zoet

Voetbal is er voorlopig niet, maar toch draaien de socialmediakanalen van onze eersteklassers op volle toeren. Nu de competitie stilligt, proberen de clubs via hun socials de fans te entertainen. Quizjes, throwback-video’s en challenges schieten als paddenstoelen uit de grond. “Het is niet omdat er even geen voetbal is, dat onze supporters geen nood hebben aan interactie met hun favoriete club”, vertelt Kirsten Willem, de persverantwoordelijke van Club Brugge.

Nu de fans niet meer naar het stadion kunnen komen, proberen de clubs meer dan ooit via social media de interactie met hun fans te behouden. “Veel fans zitten momenteel thuis en hebben dus meer vrije tijd. Wij willen hen de kans geven om die tijd te vullen met content van hun favoriete team. Zo geven we hen het gevoel dat ze nog steeds met de club verbonden zijn”, zegt Sciandri Jacques die deel uit maakt van het socialmediateam van Zulte Waregem.

#sjotcoronabuiten en #blijfinuwkot. Wij voorzien jou van heel veel Malinwa-content de komende weken op onze social media kanalen ???? pic.twitter.com/xknYGSCJRe — KV Mechelen (@kvmechelen) March 16, 2020

Ook KV Kortrijk is erg actief online. Volgens Stijn Maertens, die bij de Kerels verantwoordelijk is voor de posts op social media, is dat belangrijk voor de club. “Onze doelgroep hecht veel belang aan onze aanwezigheid online. Wij hebben de jongste fanbase van 1A en 1B, dus is het logisch dat wij prominent aanwezig zijn op onder andere Facebook en Twitter”, aldus Maertens. De dingen die we delen, worden door de fans heel erg gesmaakt.”

Naast interactie blijkt ook het zorgen voor ontspanning voor hun supporters een belangrijke drijfveer. Veel clubs gaan historische wedstrijden integraal heruitzenden of maken compilaties van mooie of belangrijke doelpunten. Zo gaat onder andere KV Mechelen wekelijks oude documentaires of reportages streamen of historische wedstrijden heruitzenden onder de hashtags #SpecialSaturday en #SuperSunday. Zulte Waregem heeft gelijkaardige plannen. Eerder deze week toonden zij op hun Facebookpagina al de gewonnen bekerfinale van 2017 tegen KV Oostende. “Op die manier willen we de focus ook wat op het positieve houden in deze moeilijke tijden”, vertelt Jacques.

Maar het gaat niet enkel om interactie en ontspanning. Veel clubs gebruiken hun online kanalen ook om hun communitywerking onder de aandacht te brengen. Zo ook KAA Gent. Met de hashtags #AgeeChallenge en #AgeeWorkout probeert de club zijn fans van thuis uit te laten bewegen. “Het is een initiatief dat komt vanuit de KAA Gent Foundation. Hierbij richten we ons in de eerste plaats op de mensen die kleiner wonen. Zo kunnen ook zij hun portie beweging hebben. Wij willen in de eerste plaats mensen in beweging houden en mobiliseren in verband met corona”, legt Xavier Louwagie van KAA Gent uit.

Ook Club Brugge beseft dat het een maatschappelijke rol heeft. Het wil die rol via zijn content op de online kanalen dan ook zo goed mogelijk vervullen. Zo is er bijvoorbeeld de ‘Fort Jan Breydel’-actie. Daarmee roept de club zijn supporters op zoveel mogelijk thuis te blijven. In ruil daarvoor kunnen zij dan bij blauw-zwart een ‘Fort Jan Breydel’-sticker aanvragen. “Op die manier proberen we ook de maatregelen van de overheid te steunen”, zegt Willem.

Boodschap van onze captain: “Bouw je eigen Fort Jan Breydel!” ???

Doe mee & ontvang een exclusieve Fort Jan Breydel sticker! WeNeverLockAlone #NoHeartNoGloryhttps://t.co/C4Vna2C3uf pic.twitter.com/ZW1W2MOiK3 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 19, 2020

Cercle Brugge treedt zijn buur daarin bij. “Onze prioriteit is het informeren van onze fans. Als de overheid een update geeft die invloed kan hebben op de club of onze fans, willen we hen die boodschap meegeven”, vertelt Louis-Philippe Depont, de persverantwoordelijke van de Vereniging. Kortrijk probeert dan weer, net als nog tal van andere clubs, zijn fans warm te maken om de zwakkeren in de samenleving te helpen.

De vraag is maar hoe lang de clubs nog dergelijke content kunnen produceren. Depont geeft toe dat het niet zo evident is. “De kans bestaat dat we nog een lange periode zonder voetbal moeten overbruggen. Daarom moeten we creatiever zijn, maar we zitten dagelijks samen om te brainstormen naar nieuwe ideeën. Er komt zeker nog voldoende leuke content”, aldus Depont.

Ook de fans van andere clubs hoeven zich voorlopig nog geen zorgen te maken. De socialmediateams van de zestien eersteklassers draait op volle toeren.