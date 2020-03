Kees van Kooten schrijft haiku’s maar hij noemt ze toch liever zijn haikoots

Hij schrijft over meer dan de natuur en hij zet er géén pentekening van een bloesem bij. Nochtans moet dat volgens de letter van de haiku-regel. Maar daar trekt de Nederlandse cabaretier Kees van Kooten (78) zich dus niets van aan. Hij heeft een bundel met 575 haiku’s uit en geeft vijf lessen voor wie het zelf wil proberen. En de titel van dit artikel? Dat is dus óók een haiku.

We spreken Kees van Kooten via de telefoon. Plots valt de lijn weg. Na vijf minuten hebben we weer contact. Kees van Kooten voelt meteen een haiku komen. “Ik zou vertrekken van: hij vertelde haar hoeveel ...