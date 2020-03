Franse fantast ‘bekent’ moord op verdwenen Maddy Hollanders

Maddy Hollanders verdween in 1976. Foto: rr

In het Franse Tours heeft een man van 49 jaar zich bij de politie aangegeven als de moordenaar van Maddy Hollanders. Het tienermeisje verdween in 1976 in Antwerpen en werd nooit teruggevonden.

De verdwijning van Maddy Hollanders op 31 augustus 1976 op de Antwerpse Linkeroever is het oudste dossier van de Cel Vermiste Personen. Toen de Franse politie de Cel meldde dat een kerel verklaarde “Maddy tijdens een satanisch ritueel in het huis van zijn ouders met een beenhouwersmes te hebben omgebracht”, werd dat heel ernstig onderzocht. Maar de speurders moesten algauw tot het besluit komen dat het relaas van de zelfverklaarde moordenaar kant noch wal raakte. Hij is nooit naar België gekomen, heeft geen enkele band met het slachtoffer en legt onsamenhangende verklaringen af.

De speurders van Alain Remue zijn dus terug naar af. De belangrijkste verdachte van de verdwijning van Maddy Hollanders blijft voor de politie dus seriemoordenaar Claudy Pierret. Hij is de laatste man die het meisje levend gezien heeft. Maar zijn betrokkenheid kon nooit bewezen worden en zelf blijft hij ontkennen. De zaak is intussen verjaard.

LEES OOK. Hulpvaardig op café, sadist in zijn fotostudio: wie is Claudy Pierret, die nu ook van moord op Sally Van Hecke verdacht wordt?