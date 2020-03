De opwarming van de aarde geeft Franse wijnboeren ferme klappen, maar pusht de wijnbouw in Scandinavië. In 2005 telde Zweden nog maar twee wijnboeren, nu al vijftig. “Maar hun wijnen missen nog volume”, zegt onze wijnspecialist Alain Bloeykens.

“Door de opwarming van de aarde hebben we nu een extra maand zomer en zijn de winters niet meer wat ze waren”, zegt Hakan Hansson. Vijf jaar geleden plantte hij zijn eerste wijnrank in Hallakra, in het ...