Hooverphonic neemt volgend jaar deel aan Eurosong

De EBU, European Broadcasting Union, maakte zonet meer details bekend over het Eurovisiesongfestival 2021. Na de annulering van de editie van 2020 mogen landen voor de volgende editie vrij kiezen of ze met de al gekozen kandidaat voor 2020 deelnemen. Aan alle landen wordt gevraagd om met een nieuw nummer deel te nemen in 2021.

Na overleg tussen de VRT, de Franstalige openbare omroep RTBF en Hooverphonic is de VRT blij om aan te kondigen dat de band volgend jaar België alsnog zal vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival, zeggen ze in een mededeling. RTBF vindt het een logische beslissing om Hooverphonic en de VRT deze kans te bieden en schuift hun deelname een jaartje op tot in 2022. Hooverphonic heeft zelf al aangekondigd dat ze met een nieuw nummer zullen deelnemen.

