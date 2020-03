Dochter van Johny Voners praat voor het eerst: “Soms denk ik dat hij zichzelf heeft verzwakt door te blijven werken, maar hij haalde daar veel steun uit”

Geen grote babbelaar. Iemand die zijn eigen talent minimaliseerde, ook. En die nooit helemaal tevreden was. Zelfs niet over zijn carrière. Maar tegelijk een heel warme man, en een bourgondiër. Zo omschrijft Els Hoebrechts (49) haar vader Johny Voners, die deze week overleed. Ze hield zich jarenlang bewust op de achtergrond, maar wil nu graag vertellen. “Dood is dood, vond hij. Dus moest je genieten.”