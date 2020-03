Van “hoax” tot “Chinees virus”: dit zei Trump de voorbije maanden over het coronavirus

Donald Trump riep onlangs een nationale noodtoestand uit door de uitbraak van het coronavirus in de Verenigde Staten. Toch groeit de kritiek op de president, omdat hij en zijn regering het virus eerst probeerden te minimaliseren, tegen de waarschuwingen van experts in. Eind februari noemde Trump het coronavirus nog “de nieuwe hoax van de Democraten na de impeachment-hoax”. Nu ziet de president de ernst van de situatie in, en heeft hij het over het “Chinese virus”. Daardoor komt hij opnieuw onder vuur, vanwege de racistische ondertoon van die term.