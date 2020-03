Jongste patiënt met coronavirus in ons land is baby van enkele maanden oud

De jongste patiënt met Covid-19 in ons land is een baby. Dat heeft de woordvoerder van het Luikse Christian Hospital Center (CHC) vrijdag bevestigd.

Normaal worden geen gegevens bekendgemaakt over patiënten. Maar donderdag vond een grote verhuizing plaats van het Christian Hospital Centre (CHC) in Luik naar het nieuwe MontLégia ziekenhuis en werden ook de twintig coronapatiënten naar het nieuwe moderne gebouw overgebracht. Opvallend daarbij was de maxi-cosi die op een brancard stond en waarin een baby met zijn favoriete knuffel zat.

“Dat klopt”, bevestigt de woordvoerder van de CHC. “Er zijn ongeveer twintig patiënten met het coronavirus opgenomen bij ons. Ouderen maar ook enkele jongere mensen. En een baby.”

Het is niet duidelijk in welke toestand de baby momenteel verkeert.