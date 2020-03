Vlaamse universiteiten doen de deuren dicht door coronavirus, maar wat met de examens?

Het is beslist: de aula’s en leslabo’s van de vijf Vlaamse universiteiten blijven tot het einde van dit semester dicht. De professoren geven alleen nog les via afstandsonderwijs, zoals ze dat al sinds vorige week doen. Voor praktijklessen volgen vervangopdrachten. “De enige juiste beslissing”, zeggen de rectoren eensgezind. Over de examens komt pas later duidelijkheid.