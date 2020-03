Nieuwe coronarichtlijnen in ziekenhuizen: “Aanrakingen verboden, maar we beloven naaste familie waardig afscheid”

Nu ook in België het aantal doden door corona oploopt, willen onze ziekenhuizen schrijnende situaties zoals in Italië absoluut vermijden. Nieuwe richtlijnen moeten verhinderen dat zwaar zieke coronapatiënten sterven zonder een laatste bezoek van hun naasten. “We gaan honderd procent voor de humane aanpak”, zegt professor Dominique Benoit (UZ Gent), hoofd Kritieke Zorgen. “Aanrakingen zijn verboden, maar we beloven naaste familieleden een waardige laatste groet.”

Vrijdagochtend was het totale aantal doden door corona in ons land opgelopen tot 37. In totaal 837 patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis, van wie 164 op de afdeling intensieve verzorging. Van die ...