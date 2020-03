Haaltert en omstreken is in diepe rouw na het overlijden van Freddy Coppens (74). De Haaltertnaar overleed vrijdag nadat hij maandagavond levensgevaarlijk gewond raakte bij een fietsongeval in Denderhoutem.

Het dramatische ongeval gebeurde maandag omstreeks 17 uur in Vondelen in Denderhoutem. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar zeker is dat er een wagen bij betrokken was en dat Freddy – die ...