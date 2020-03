“Koop op Belgische webshops”

De sluiting van alle niet-voedingswinkels dreigt voor een kaalslag te zorgen in het retaillandschap. Ondanks steunmaatregelen van de overheid bestaat de vrees dat honderden winkels de deuren niet meer zullen heropenen. In die mate zelfs dat 26 CEO’s aan de alarmbel trekken.

LEES OOK. 26 ondernemers, onder wie schoenenkoning Wouter Torfs, schrijven open brief: koop bij Belgische webshops

“Verloren jaar”

“2020 zal voor alle retailers, groot en klein, een verloren jaar zijn”, zegt Wouter Torfs van de gelijknamige schoenenketen. “Dat is de enige zekerheid die we nu al hebben, want onze vaste kosten lopen door, onze voorraden zijn ingekocht, maar onze winkels zijn al sinds zaterdag dicht. Enkel onze webshop is nog open.”

WouterTorfs CEO Schoenen Torfs “2020 zal voor alle retailers, groot en klein, een verloren jaar zijn”

Hoe groot het verlies van zijn schoenenketen dreigt te worden, is nog koffiedik kijken. “Ruim 83 procent van onze omzet komt uit onze fysieke winkels”, zegt Wouter Torfs. “Die zijn dicht sinds zaterdag. Online zien we de omzet wel verdubbelen, maar dat compenseert bijlange niet het volledige omzetverlies uit de winkels. Maar het kan binnen enkele maanden, wanneer de fysieke winkels opnieuw hun deuren openen, het verschil maken tussen mensen moeten afdanken of niet.” En het gaat in de hele sector om enkele tienduizenden mensen, voor alle duidelijk.

Eigen webshops eerst

Wouter Torfs en zijn 25 collega-CEO’s roepen alle consumenten dan ook op om voor hun online aankopen eerst aan de lokale handelaars te denken. “Ongeacht of het om een zelfstandige ondernemer gaat dan wel een grote nationale keten. Mogelijk vindt u vergelijkbare producten op buitenlandse sites goedkoper, misschien garanderen zij een snellere leveringstermijn of is de zoekervaring beter. Maar na deze crisis willen onze tienduizenden winkelmedewerkers u terug verwelkomen in hun winkels.”

Voor wie toch nog twijfelt, haalt Torfs het ultieme argument naar boven: “Vraag u eens af wie de coronafactuur zal betalen. Dat zijn wij allemaal, bedrijven én burgers die hier belastingen betalen. Niet de Bol.com’s, de Amazon’s en de Zalando’s van deze wereld.”