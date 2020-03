Britse bankiers veroordeeld voor ingenieuze Duitse belastingfraude

Een Duitse rechtbank heeft twee bankiers veroordeeld tot een boete van 1,6 miljoen euro. De bankiers bedachten een slimme manier om de Duitse staatskas te bestelen. Mogelijk hebben nog honderden andere bankiers zich op dezelfde manier verrijkt.

CumEx. Zo heet de truc. Een zeer complexe techniek om de belastingdienst op te lichten. Simpel gesteld komt het erop neer dat je onterecht belastingen terugtrekt op dividenden op aandelen. Door aandelen razendsnel te verkopen, is het voor de overheid niet duidelijk wie de aandelen wanneer had en gaat ze in op elk verzoek op terugbetaling van dividendbelasting.

De Britse bankiers Martin Shields en Nicolas Diable zetten zo’n systeem op in Duitsland. Omdat ze vanuit het buitenland handelden, duurde het zeer lang voordat de Duitse belastingdiensten de fraude door hadden.

Omdat ze zo goed meewerkten met het onderzoek en ze al 3,6 miljoen gestolen euro terugstortten, moeten ze niet naar de gevangenis. Dankzij hun hulp kan het Duitse gerecht een onderzoek starten naar 400 andere verdachten die gelijkaardige frauduleuze acties hebben opgezet. (pom)