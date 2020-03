Ex-medewerker Google geeft toe dat hij bedrijfsgeheimen stal

Ingenieur en voormalig Google-medewerker Anthony Levandowski heeft bekend dat schuldig is aan het stelen van bedrijfsgeheimen. Volgens de Amerikaanse krant The Washington Post gooide hij het op een akkoordje met de Openbaar Aanklager.

Levandowski, gespecialiseerd in de technologie van zelfrijdende auto’s, heeft vertrouwelijke informatie van Googles dochterbedrijf Waymo doorverkocht aan zijn toenmalige nieuwe werkgever Uber. Levandowski bekende dat hij de gegevens in 2016 op zijn persoonlijke laptop had gedownload en het bestand opende toen hij Google al had verlaten.

In totaal zal Levandowski schuldig pleiten voor één van de in totaal 33 aanklachten, op voorwaarde dat de federale aanklagers de rest zouden intrekken. Ook zal hij de kosten betalen, ongeveer 700.000 euro, die Google maakte in het strafrechtelijk onderzoek. In 2018 kwamen Waymo en Uber al tot een overeenkomst. Levandowski werd daarbij ook ontslagen door Uber. (lla)