Groot-Brittannië sluit nu toch cafés en restaurants

De Britse premier Boris Johnson doet dan toch waar Britse gezondheidsexperts al dagen om smeekten. Hij sluit cafés en restaurants om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Doe vrijdagavond de deuren dicht, en laat ze vervolgens tot nader order gesloten”, aldus Johnson. Ook nachtclubs, theaters, bioscopen, recreatiecentra en sportscholen moeten sluiten. Eerder had Johnson enkel aangeraden om die plaatsen te vermijden – een oproep die weinig navolging kende – en om sociale contacten met 75 procent te verminderen. In Groot-Brittannië zijn intussen bijna 170 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Experts vrezen echter dat het aantal slachtoffers snel de hoogte in zal gaan, omdat de Britse regering lang talmde met maatregelen. (wer)