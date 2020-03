Sport Vlaanderen lanceert website met tips om gezond te bewegen in coronatijden

Hoe hard mag ik lopen? Welke gewichten kan ik tillen? Hoeveel is te veel? De Vlaming zit met vragen over gezond sporten. “We merken dat er nood is aan wetenschappelijk onderbouwde informatie”, klinkt het bij Sport Vlaanderen. Om fabels en feiten te onderscheiden lanceert het agentschap www.blijfsporten.be.

De regels kunt u intussen wel: u mag naar buiten om in uw buurt te sporten. Best alleen, maar u mag ook met een huisgenoot een ommetje gaan lopen. “De Nationale Veiligheidsraad raadt lichaamsbeweging aan”, klinkt het. “Op diverse kanalen en op sociale media ontstaan initiatieven die work-outs, oefeningen, tips en tricks allerhande aanbieden. Dat juichen we toe, op voorwaarde dat alles op een verantwoorde manier gebeurt.”

Het belangrijkste advies inzake verantwoord sporten is simpel: niet té lang of té hard sporten. Ook wie tot nu niet of weinig sportte, moet rustig opbouwen. “Doe je dat niet, dan komt de immuniteit tijdelijk onder druk te staan en ben je tot twee weken lang vatbaarder voor virale infecties. De boodschap is dat mensen het best matig sporten: niet langer dan een uur en zonder buiten adem of uitgeput te raken.” Alle info, tips en richtlijnen vindt u op www.blijfsporten.be.

