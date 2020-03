Geen bazooka, maar tien miljard euro als schild tegen corona

Nee, een bazooka is het niet. Het actieplan van de federale regering trekt in tegenstelling tot de VS, Duitsland, Frankrijk of Spanje niet honderden miljarden uit om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. België kiest voor gerichte maatregelen die meteen effect hebben, en die er enerzijds voor zorgen dat bedrijven en zelfstandigen niet kopje-onder gaan en dat er anderzijds niet te veel geknabbeld wordt aan de koopkracht.

Hét wapen bij uitstek is een versoepeling en uitbreiding van het systeem van tijdelijke werkloosheid (zie hiernaast), dat nu door tienduizenden bedrijven wordt aangegrepen om de storm te kunnen overleven en verhindert dat werknemers en bedienden op straat komen te staan. Ook zelfstandigen kunnen overigens rekenen op een vervangingsinkomen van dezelfde grootteorde.

Maar daarnaast moeten de maatregelen ook vermijden dat bedrijven en mensen in geldproblemen komen. Daarom gunt financiënminister Alexander De Croo (Open VLD) iedereen enkele maanden respijt om btw, sociale bijdragen, de bedrijfsvoorheffing en belastingen te betalen. Wie een hypothecaire lening heeft en nu in de problemen komt met afbetalingen, kan met zijn bank rond de tafel gaan zitten om over uitstel te spreken. Een gelijkaardige deal voor bedrijven is nog niet helemaal rond. De Nationale Bank en de banken zelf onderhandelen nog over wie voor welk deel van de bedrijfsleningen garant gaat staan. Maar De Croo vindt alvast dat ook de banken nu solidair moeten zijn. “Wij hebben 10 jaar geleden de banken gered. Nu moeten zij ons helpen”, vindt hij. De minister wil dat banken daarvoor nu de buffers gebruiken die ze sinds de bankencrisis hebben moeten aanleggen.

Brede steun

Volgens begrotingsminister David Clarinval (MR) kosten de economisch maatregelen al snel acht à tien miljard euro. Een kleine helft daarvan kan in 2021 nog wel worden gerecupereerd, wanneer de uitgestelde belastingen dan toch worden betaald, maar de rekening kan toch snel oplopen als de crisis langer duurt dan gedacht. Alleen al de tijdelijke werkloosheid en het vervangingsinkomen voor zelfstandigen kosten drie miljard euro per maand.

Maar veel economen, de Nationale Bank én Europa benadrukken dat nu eventjes niet aan de begroting moet worden gedacht. Als de economie nu niet wordt gestut, zullen de financiële gevolgen nog groter zijn, klinkt het. Het is dan ook met een vergrootglas zoeken naar kritische stemmen over de regeringsmaatregelen. Vakbonden en werkgeversorganisaties zoals VBO en Voka zijn allemaal tevreden. Ook economen zoals Gert Peersman (UGent) en Ivan Van de Cloot (Itinera) zijn positief. Omdat het gerichte maatregelen zijn. “Het geeft geen zin om met honderden miljarden te gooien. We moeten nu vooral de economische schok opvangen”, zegt Van de Cloot.