Kan Vanden Borre zich nog tonen bij Anderlecht?

Speelt Anthony Vanden Borre (32) volgend seizoen nog bij Anderlecht? De rechtsback heeft een minicontractje tot eind dit seizoen en wou zich na een blessure bewijzen in de play-offs. Zeker als paars-wit in Play-off 2 zou zitten, hoopte VdB op speelminuten. Alleen komt die kans er nu misschien niet meer. Wat als de competitie (drastisch) wordt ingekort? Krijgt Vanden Borre dan nog genoeg minuten, want met Murillo kwam er een stevige concurrent. Sowieso zal RSCA eind dit seizoen wel rond de tafel zitten met zijn jeugdproduct. Kompany en Vercauteren geloven in Vanden Borre en veel zal afhangen van de voorwaarden.

Juventus-huurling Marko Pjaca zit trouwens in dezelfde situatie. Ook bij hem kan zijn huur met één seizoen verlengd worden, maar als hij de kans niet krijgt om zich te tonen...Tot nu toe was Frank Vercauteren niet overtuigd van de (fysieke capaciteiten) van de Kroaat.(jug)