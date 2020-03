Vier mannen geëxecuteerd na brutale verkrachting, moeder slachtoffer opgelucht

In Delhi zijn vier mannen geëxecuteerd nadat ze tot de dood veroordeeld werden voor een brutale groepsverkrachting van een jonge studente in de Indiase hoofdstad New Delhi, zo’n acht jaar geleden. De studente overleed nadien in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De mannen werden in de gevangenis van Tihar in Delhi opgehangen. Ondertussen had zich buiten een menigte verzameld. Ook Asha Devi, de moeder van de studente, was aanwezig. “Ik dank de rechterlijke macht, eindelijk gerechtigheid”, zei ze opgelucht. Na de executie werd er luid geapplaudisseerd en vielen de aanwezigen elkaar in de armen.

Groepsverkrachtingen zijn in India al lang een groot probleem. Deze zaak deed heel wat stof opwaaien en leidde tot massale protesten in binnen- en buitenland.

